Сирийские и турецкие официальные СМИ передают противоречивые версии и причины обстрелов пригорода Дамаска

Вооруженные оппозиционные группировки вновь нарушили соглашение о зоне деэскалации в Восточной Гуте, обстреляв жилые кварталы Дамаска, сообщило в понедельник сирийской государственное информационное агентство САНА.
Источник в столичном управлении полиции сообщил агентству, что выпущенный террористами ракетный снаряд разорвался на одной из улиц в центре города. В результате погиб один мирный житель.
Боевики также обстреляли из минометов одну из городских площадей, повредив жилые дома.
В ответ армейские подразделения нанесли мощные удары по позициям террористов в Восточной Гуте, разрушив их пусковые установки, сообщает САНА.
Оно отмечает, что с момента подписания соглашения о зонах деэскалации вооруженные группировки нарушали его десятки раз.
В свою очередь корреспондент турецкого информагентства "Анадолу" сообщил с места событий, что в результате обстрелов и авиаударов правительственных сил по контролируемой оппозицией Восточной Гуте погибли семь мирных жителей, в том числе сотрудник организации гражданской обороны "Белые каски".
А за последнюю неделю, по данным агентства, в ходе бомбардировок и обстрелов правительственной армии в Восточной Гуте с населением в 400 тыс. человек, погибли свыше 70 мирных жителей, включая детей.
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