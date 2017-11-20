Проект расширения экспортного газопровода в Азербайджане и Грузии для газа с Шах-Дениз реализован на 98% - BP-Azerbaijan

Работы по расширению Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) в Азербайджане и Грузии выполнены на 98%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

"В целом работы по реализации данного проекта, включая строительство и эксплуатационные испытания, выполнены на 98%. В Азербайджане в рамках проекта сварено 380 км труб для прокладки нового газопровода, 380 км труб уложено в траншеи и засыпано землей. В Грузии строительство основного газопровода закончено. Также на 90% выполнены работы по эксплуатационному испытанию данного трубопровода и их планируется завершить в течение 2017 года", - отметили в компании.

Кроме того, в Грузии продолжаются строительно-монтажные работы на двух компрессорных станциях (КС). При этом работы по сооружению первой компрессорной станции выполнены на 100%, испытательные работы – на 67%. Данный объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.

«Строительство второй компрессорной станции выполнено на 82%. На контрольно-измерительной станции строительные работы выполнены на 100%, испытательные работы – на 87%. Этот объект будет готов в эксплуатацию до конца 2017 года», - отметили в компании.

Как сообщалось, контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,9 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Трубопровод ЮКТМ протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии) был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и предназначен для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1. Оператором трубопровода является компания BP-Azerbaijan.

Проект расширения ЮКТМ предусматривает расширение пропускной способности трубопровода (в настоящее время 8 млрд кубометров - ИФ-Аз) для обеспечения экспортных поставок в Турцию и Европу на уровне 16 млрд кубометров газа в год со Стадии-2 разработки месторождения "Шах-Дениз". После расширения, пропускная способность трубопровода достигнет 25 млрд кубометров в год.

Подрядчиком по строительным работам в рамках данного проекта выступает консорциум Saipem/Azfen. Стоимость контракта составляет $735 млн.

Объем работ по данному контракту включает строительство в Азербайджане до границы с Грузией газопровода длиной 428 км и соответствующих наземных установок. Также работы включают строительство 59 км газопровода на территории Грузии и соответствующих наземных установок.

Н.Аббасова