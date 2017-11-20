Задержанному в Белоруссии директору украинского завода инкриминируют дачу взятки - СМИ

Директору ПАО "Завод утяжелителей" (город Константиновка Донецкой области Украины) Александру Скибе, задержанному в Минске, инкриминируют дачу взятки, сообщает белорусское издание TUT.BY со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.
"По информации, которая есть у посла Украины, директору украинского завода инкриминируют дачу взятки", - сообщает издание в понедельник.
И.Кизим сообщил, что посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси, а также потребовали допустить к задержанному украинского консула и родственников.
"Я сразу связался с коллегами из белорусского МИД. К сожалению, они не обладали какой-либо информацией. Не предоставили информацию и в КГБ... Мы направили ноту с требованием пояснить, за что был задержан гражданин Украины, и что ему инкриминируют. Мы также потребовали допустить к задержанному консула и родственников", - отметил дипломат.
Ранее в этот день официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что посольство Украины в Беларуси просит Министерство иностранных дел Беларуси прояснить причины и обстоятельства задержания украинца, находящегося на территории Белорусского государства с деловой целью.
Как сообщалось, украинское интернет-издание LB.ua со ссылкой на письмо на имя посла Украины в Беларуси И.Кизима сообщило, что КГБ Беларуси задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" (г.Константиновка Донецкой обл.).
По информации издания, директор ПАО "Завод утяжелителей" Александр Скиба (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО "Минский тракторный завод", с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.
А.Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14.20 и прибыл туда в 16.15 того же дня по местному времени. Обратно вернуться он собирался вечером того же дня. Однако в следующий раз на связь А.Скиба вышел уже утром - он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.
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