Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

СНГ 20.11.2017 18:34

Саакашвили обвинил украинскую оппозицию в пассивности, заявил о готовности возглавить новое правительство

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил о готовности при необходимости возглавить новое украинское правительство.

"К сожалению, большинство оппозиции очень пассивно. Где оппозиция, где их заявления, где их реакция на действия власти? В оппозиции есть активные политические лидеры, но их мало. Если будет нужно, то я готов возглавить этот процесс, потому что мы не можем быть постоянно заложником вопроса от власти: "если не мы, то кто"?" - сказал М.Саакашвили на пресс-конференции в офисе "Руха новых сил" в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что у него никогда не было личных амбиций такого плана на Украине, и речь идет не об этом, а о том, что нужно менять ситуацию и привести к власти новое поколение политиков.

"Я вижу это только как средство привести новых людей к власти. Если никто из оппозиционных лидеров не хочет это делать, то я готов это сделать", - подчеркнул М.Саакашвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


Суд рассмотрит иск Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области 12 декабря Суд на Украине по иску Саакашвили к Порошенко о гражданстве начнется 22 ноября Генпрокурор Украины заявляет о наличии препятствий для экстрадиции Саакашвили Генпрокурор Украины призывает Саакашвили решать вопрос о гражданстве в суде Грузия подтвердила Украине требование об экстрадиции Саакашвили Саакашвили заявил о намерении до конца бороться с олигархами, "взявшими в заложники" Украину и Грузию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]