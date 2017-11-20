Саакашвили обвинил украинскую оппозицию в пассивности, заявил о готовности возглавить новое правительство

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил о готовности при необходимости возглавить новое украинское правительство.

"К сожалению, большинство оппозиции очень пассивно. Где оппозиция, где их заявления, где их реакция на действия власти? В оппозиции есть активные политические лидеры, но их мало. Если будет нужно, то я готов возглавить этот процесс, потому что мы не можем быть постоянно заложником вопроса от власти: "если не мы, то кто"?" - сказал М.Саакашвили на пресс-конференции в офисе "Руха новых сил" в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что у него никогда не было личных амбиций такого плана на Украине, и речь идет не об этом, а о том, что нужно менять ситуацию и привести к власти новое поколение политиков.

"Я вижу это только как средство привести новых людей к власти. Если никто из оппозиционных лидеров не хочет это делать, то я готов это сделать", - подчеркнул М.Саакашвили.