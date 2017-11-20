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СНГ 20.11.2017 18:46

Украина рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с Шенгенской зоной - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении углубить либерализацию безвизового режимы с Европейским Союзом путем подписания соглашения об ассоциации с Шенгенской зоной.

"Мы сделаем все, чтобы Украина быстрее и качественнее вернулась в Европу, и поэтому мы предложили еще один формат наших отношений на будущее - это подписание ассоциации с Шенгенской зоной, то есть углубление безвиза", - заявил он в ходе поездки в Днепр в понедельник.

По словам президента, еще одна позиция - это ориентир на таможенный союз с ЕС, "чтобы не было никаких таможенных проверок, и мы создали единое таможенное пространство с Евросоюзом".

"И мне чрезвычайно приятно, что именно эти наши идеи, которые были мною озвучены на саммите Украина-ЕС, сейчас нашли свое полное отображение в резолюции Европейского Парламента", - сказал П.Порошенко.

Он также прогнозирует, что половина всего товарооборота Украины будет осуществляться со странами Европейского Союза.

"За 10 месяцев текущего года наш украинский экспорт в ЕС по сравнению с предыдущим, 2016 годом, вырос на 30%, на треть за год. Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла почти 43%, стремительно приближающийся к 50%. 50% всего товарооборота Украины будет принадлежать именно на Европейский Союз", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что 24 ноября пройдет саммит Восточного партнерства, где будет рассмотрен вариант усиленного партнерства с ЕС для стран, которые преуспели в выполнении плана ассоциации с ЕС.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ШЕНГЕН, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]