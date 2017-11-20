Украина рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с Шенгенской зоной - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении углубить либерализацию безвизового режимы с Европейским Союзом путем подписания соглашения об ассоциации с Шенгенской зоной.
"Мы сделаем все, чтобы Украина быстрее и качественнее вернулась в Европу, и поэтому мы предложили еще один формат наших отношений на будущее - это подписание ассоциации с Шенгенской зоной, то есть углубление безвиза", - заявил он в ходе поездки в Днепр в понедельник.
По словам президента, еще одна позиция - это ориентир на таможенный союз с ЕС, "чтобы не было никаких таможенных проверок, и мы создали единое таможенное пространство с Евросоюзом".
"И мне чрезвычайно приятно, что именно эти наши идеи, которые были мною озвучены на саммите Украина-ЕС, сейчас нашли свое полное отображение в резолюции Европейского Парламента", - сказал П.Порошенко.
Он также прогнозирует, что половина всего товарооборота Украины будет осуществляться со странами Европейского Союза.
"За 10 месяцев текущего года наш украинский экспорт в ЕС по сравнению с предыдущим, 2016 годом, вырос на 30%, на треть за год. Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла почти 43%, стремительно приближающийся к 50%. 50% всего товарооборота Украины будет принадлежать именно на Европейский Союз", - сказал П.Порошенко.
Он напомнил, что 24 ноября пройдет саммит Восточного партнерства, где будет рассмотрен вариант усиленного партнерства с ЕС для стран, которые преуспели в выполнении плана ассоциации с ЕС.
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