Зарплата исполнительного директора Фонда пропаганды духовных ценностей превысит $670

Кабинет министров Азербайджана утвердил штат и зарплаты работников Фонда пропаганды духовных ценностей Азербайджана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно решению кабмина, штат Фонда составляет 15 человек.
Ежемесячная заработная плата исполнительного директора Фонда утверждена в размере 1,15 тыс. манатов, заместителя исполнительного директора – 895 манатов и т.д.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 октября 2017 года подписал во вторник указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей. Фонд будет действовать при Госкомитете по работе с религиозными организациями.
Основная цель фонда – поддержка действующих в республике религиозных конфессий, защита и развитие духовных ценностей, усиление господдержки в этом направлении. В связи с этим фонд будет реализовывать социальные проекты по данным направлениям.
Уставный капитал фонда составит 100 тыс. манатов и будет сформирован за счет средств госбюджета.
Управление фондом будет осуществлять исполнительный директор, общий контроль над деятельностью фонда будет осуществлять Совет попечителей.
Р.Бабаев
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