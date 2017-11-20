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Дальнее зарубежье 20.11.2017 19:03

Суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы норвежца, примкнувшего к ИГ

Окружной суд Осло в понедельник вынес приговор 34-летнему норвежцу Кристиану Микельсену, который ранее вступил в ряды террористической группировки ИГ и воевал на их стороне в Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Виновный получил семь с половиной лет тюремного срока, хотя сторона обвинения настаивала на девяти годах лишения свободы.

По данным следствия, в ноябре 2014 года мужчина приехал в Сирию, где прошел боевую подготовку у инструкторов ИГ. В 2016 году турецкие власти арестовали его на границе Турции и Сирии, а затем экстрадировали в Норвегию.

Сам приговоренный признал, что его приняли в Сирии боевики ИГ, но отверг обвинения в свой адрес. Он также пообещал обжаловать вердикт суда.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ИГ, БОЕВИК, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]