Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом является "дорожной картой" необходимых для Украины реформ, но в этом направлении еще предстоит много работы, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Соглашение об ассоциации с ЕС является дорожной картой наших реформ. И после того, как мы ее ратифицировали, это стало задачей. Пока что она выполнена лишь на 15% и нам предстоит очень много работы, в том числе в парламенте", - сказал он в ходе поездки в Днепр в понедельник.
Говоря о евроинтеграции Украины, П.Порошенко отметил: "Не надо спрашивать, примут нас (в Евросоюз - ИФ) или нет, Украина согласно ст.49 имеет право на членство в ЕС, однако мы должны отвечать критериям, и это уже зависит лишь от нас".
Вместе с тем, по словам президента Украины, самое худшее, что было в последние годы, уже позади. "Шаг за шагом наша страна уже возвращается к экономическому росту и социальному развитию", - подчеркнул он.
Президент Азербайджана утвердил изменения в составе МПК с Узбекистаном
ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы в рамках командно-штабных военных игр - Минобороны
Баку призывает ЕС оказать давление на Армению в карабахском урегулировании – помощник президента Азербайджана
Азербайджан официально приглашен на Венскую встречу министров нефти и энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+ - Минэнерго
Курс манат/доллар на 21 ноября - 1,7002 манат/$1
Проект расширения экспортного газопровода в Азербайджане и Грузии для газа с Шах-Дениз реализован на 98% - BP-Azerbaijan
Развитие футбола является приоритетом в Азербайджане – президент Алиев
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Локбатане, повлекшего смерть человека - прокуратура
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell предоставит финансовую поддержку молодым людям, желающим открыть свой бизнес
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»