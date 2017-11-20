Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом является "дорожной картой" необходимых для Украины реформ, но в этом направлении еще предстоит много работы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Соглашение об ассоциации с ЕС является дорожной картой наших реформ. И после того, как мы ее ратифицировали, это стало задачей. Пока что она выполнена лишь на 15% и нам предстоит очень много работы, в том числе в парламенте", - сказал он в ходе поездки в Днепр в понедельник.

Говоря о евроинтеграции Украины, П.Порошенко отметил: "Не надо спрашивать, примут нас (в Евросоюз - ИФ) или нет, Украина согласно ст.49 имеет право на членство в ЕС, однако мы должны отвечать критериям, и это уже зависит лишь от нас".

Вместе с тем, по словам президента Украины, самое худшее, что было в последние годы, уже позади. "Шаг за шагом наша страна уже возвращается к экономическому росту и социальному развитию", - подчеркнул он.