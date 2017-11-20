Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

СНГ 20.11.2017 19:14

Ассоциация с ЕС является для Украины "дорожной картой" реформ, которая выполнена лишь на 15% - Порошенко

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом является "дорожной картой" необходимых для Украины реформ, но в этом направлении еще предстоит много работы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Соглашение об ассоциации с ЕС является дорожной картой наших реформ. И после того, как мы ее ратифицировали, это стало задачей. Пока что она выполнена лишь на 15% и нам предстоит очень много работы, в том числе в парламенте", - сказал он в ходе поездки в Днепр в понедельник.

Говоря о евроинтеграции Украины, П.Порошенко отметил: "Не надо спрашивать, примут нас (в Евросоюз - ИФ) или нет, Украина согласно ст.49 имеет право на членство в ЕС, однако мы должны отвечать критериям, и это уже зависит лишь от нас".

Вместе с тем, по словам президента Украины, самое худшее, что было в последние годы, уже позади. "Шаг за шагом наша страна уже возвращается к экономическому росту и социальному развитию", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕС, РЕФОРМЫ, ПОРОШЕНКО


Похожие новости


Украина рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с Шенгенской зоной - Порошенко Туск подтвердил требование полного выполнения минских соглашений по Украине Украина предложила руководству ЕС новые инициативы по стратегии сотрудничества - Порошенко Украина движется к "полному членству" в НАТО и ЕС - Порошенко Украина стремится в "шенген" и таможенный союз ЕС - Порошенко Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - президент Порошенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]