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Внешняя политика 20.11.2017 16:51

Новое соглашение между Баку и Брюсселем будет способствовать углублению взаимного сотрудничества – помощник президента Азербайджана

Новое соглашение о стратегическом сотрудничестве между Баку и Брюсселем создаст благоприятные возможности для укрепления двустороннего сотрудничества в различных направлениях, считает помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам –заведующий отделом Али Гасанов.

«В настоящее время продолжается переговорный процесс по заключению нового соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном. Верю, что подписание соглашения создаст благоприятные возможности для укрепления широкомасштабного сотрудничества между сторонами в сферах политического диалога, прав человека, торговли, инвестиций, экономики, законодательства, культуры и т.д.», - подчеркнул А.Гасанов в Брюсселе на международном форуме на тему «Угрозы, создаваемые сепаратизмом международному миру и безопасности».

Организатором форма является Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]