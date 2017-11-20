Новое соглашение между Баку и Брюсселем будет способствовать углублению взаимного сотрудничества – помощник президента Азербайджана

Новое соглашение о стратегическом сотрудничестве между Баку и Брюсселем создаст благоприятные возможности для укрепления двустороннего сотрудничества в различных направлениях, считает помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам –заведующий отделом Али Гасанов.

«В настоящее время продолжается переговорный процесс по заключению нового соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном. Верю, что подписание соглашения создаст благоприятные возможности для укрепления широкомасштабного сотрудничества между сторонами в сферах политического диалога, прав человека, торговли, инвестиций, экономики, законодательства, культуры и т.д.», - подчеркнул А.Гасанов в Брюсселе на международном форуме на тему «Угрозы, создаваемые сепаратизмом международному миру и безопасности».

Организатором форма является Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Бабаев