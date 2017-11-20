Увольнение двух лиц, причастных к связанному с президентом Турции инциденту на учениях НАТО в Норвегии, не означает завершения расследования и прояснения всех аспектов скандала, заявил в понедельник вице-премьер и пресс-секретарь правительства Турции Бекир Боздаг.

В конце прошлой недели во время учений НАТО в Норвегии на стенде с фотографиями условных противников альянса оказались изображения основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, гражданский сотрудник Вооруженных сил Норвегии открыл фейковое окно под именем "Реджеп Тайип Эрдоган" во время виртуального общения, которое проходило в штабе НАТО в Норвегии. В этом окне сотрудник опубликовал сообщение о том, что "Эрдоган тесно сотрудничает с лидерами стран-врагов НАТО". Оба сотрудника, устроивших скандал, были уволены, и руководство НАТО принесло извинения Анкаре. Но Турция отозвала своих военных с этих учений.

Б.Боздаг назвал инцидент на учениях НАТО в Норвегии одним из самых крупных скандалов в истории альянса.

"Это недопустимый инцидент", - подчеркнул вице-премьер. Североатлантический альянс не должен пытаться его замалчивать, указал он.