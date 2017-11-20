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Дальнее зарубежье 20.11.2017 19:40

В Индии не менее трех человек погибли в результате обрушения здания

Не менее трех человек стали жертвами обрушения здания в промышленном районе города Лудхиана на севере Индии, сообщили в понедельник индийские СМИ.

По их данным, обрушение произошло в результате пожара, разгоревшегося на территории завода по производству пластика утром в понедельник по местному времени.

В свою очередь, издание "Трибьюн" сообщило, что около 15 человек, включая шесть работников пожарной службы, могут находиться под завалами.

Кроме того, по данным издания, два человека, которых удалось вытащить из-под завалов здания, были госпитализированы.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.

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Тэги: ИНДИЯ, ЗДАНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]