В Индии не менее трех человек погибли в результате обрушения здания

Не менее трех человек стали жертвами обрушения здания в промышленном районе города Лудхиана на севере Индии, сообщили в понедельник индийские СМИ.
По их данным, обрушение произошло в результате пожара, разгоревшегося на территории завода по производству пластика утром в понедельник по местному времени.
В свою очередь, издание "Трибьюн" сообщило, что около 15 человек, включая шесть работников пожарной службы, могут находиться под завалами.
Кроме того, по данным издания, два человека, которых удалось вытащить из-под завалов здания, были госпитализированы.
На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Президент Азербайджана утвердил изменения в составе МПК с Узбекистаном
ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы в рамках командно-штабных военных игр - Минобороны
Баку призывает ЕС оказать давление на Армению в карабахском урегулировании – помощник президента Азербайджана
Азербайджан официально приглашен на Венскую встречу министров нефти и энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+ - Минэнерго
Курс манат/доллар на 21 ноября - 1,7002 манат/$1
Проект расширения экспортного газопровода в Азербайджане и Грузии для газа с Шах-Дениз реализован на 98% - BP-Azerbaijan
Развитие футбола является приоритетом в Азербайджане – президент Алиев
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Локбатане, повлекшего смерть человека - прокуратура
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell предоставит финансовую поддержку молодым людям, желающим открыть свой бизнес
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»