В Индии не менее трех человек погибли в результате обрушения здания

Не менее трех человек стали жертвами обрушения здания в промышленном районе города Лудхиана на севере Индии, сообщили в понедельник индийские СМИ.

По их данным, обрушение произошло в результате пожара, разгоревшегося на территории завода по производству пластика утром в понедельник по местному времени.

В свою очередь, издание "Трибьюн" сообщило, что около 15 человек, включая шесть работников пожарной службы, могут находиться под завалами.

Кроме того, по данным издания, два человека, которых удалось вытащить из-под завалов здания, были госпитализированы.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.