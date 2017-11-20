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Регион 20.11.2017 17:31

Советник турецкого президента считает необходимым изучить целесообразность дальнейшего присутствия Турции в рядах НАТО

Советник президента Турции Ялчын Топчу заявил, что Анкаре на фоне враждебных действий со стороны НАТО следует изучить вопрос о присутствии Турции в составе альянса.

"Пришло время пересмотреть наше членство в НАТО. Мы не можем просто игнорировать институт, который всячески демонстрирует враждебность в отношении нашего присутствия (в НАТО - ИФ). Парламенту следует в срочном порядке поднять вопрос о продолжении нашего членства в рядах этой организации", - приводит слова советника газета "Хабер тюрк".

На прошлой неделе Турция отозвала военных с учений НАТО в Норвегии. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил руководителям местных отделений правящей в Турции Партии справедливости и развития, что причиной стало появление его изображения на стенде с фотографиями "условного противника".

"На фото - основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и я. Услышав об этом, глава Генштаба Вооруженных сил Турции и министр по делам ЕС по пути в Канаду связались с нами и сообщили о случившемся. Глава Генштаба сообщил о решении отозвать 40 турецких военных, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение", - сказал президент.

В НАТО принесли Турции извинения за этот инцидент.

Однако в минувшие выходные Р.Т.Эрдоган заявил, что не считает исчерпанным этот инцидент.

"Извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой", - сказал президент в эфире турецкого телевидения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОВЕТНИК, НАТО, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]