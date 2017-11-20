Skoda начнет выпуск электромобилей в 2020г на заводе в Млада-Болеславе

Чешский автопроизводитель Skoda Auto a.s., входящий в концерн Volkswagen, планирует запустить производство электромобилей на заводе в Млада-Болеславе в 2020 году.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в 2019 году она начнет выпуск компонентов для plug-in гибридных двигателей для различных моделей автомобилей VW. Производство электромобилей и компонентов к ним является важной частью стратегии развития компании.
"Уже в 2025 году мы планируем предложить нашим клиентам пять полностью электрических моделей в разных сегментах, - заявил председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер. - Мы очень рады тому, что первый электромобиль Skoda будет произведен именно в Чешской Республике".
Компания планирует выпустить первый серийный электромобиль Skoda Superb в 2019 году на заводе в Квасинах, однако он будет иметь гибридный двигатель. Производство полностью электрической модели начнется в 2020 году в Младе-Болеславе.
Skoda была создана в 1895 году, входит в состав концерна Volkswagen с 1991 года. Компания владеет тремя заводами в Чехии, осуществляет сборку автомобилей в России, Китае, Словакии, Алжире и Индии в составе Volkswagen Group, а также реализует производство на Украине и в Казахстане в сотрудничестве с локальными партнерами. Skoda присутствует более чем на 100 рынках, штат компании превышает 30 тыс. человек. В 2016 году продажи компании превысили 1 млн машин.
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