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Карабахский конфликт 20.11.2017 17:28

Баку призывает ЕС оказать давление на Армению в карабахском урегулировании – помощник президента Азербайджана

Баку призывает Европейский Союз занять более жесткую позицию по отношению к Армении, оккупировавшей 20% азербайджанских территорий, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов

«Ужесточение позиции Евросоюза по отношению к Армении, оккупировавшей азербайджанские территории, послужит очередным важным фактором в укреплении отношений стратегического характера между Баку и ЕС», - подчеркнул А.Гасанов в Брюсселе на международном форуме «Угрозы, создаваемые сепаратизмом международному миру и безопасности».

Организатором форума выступает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

По его словам, Азербайджан, пострадавший от этнического сепаратизма, понимает всю серьезность распространения этой проблемы мирового масштаба.

Он подчеркнул важность объединения усилий мирового сообщества в борьбе с этническим сепаратизмом. «ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие авторитетные международные организации должны вести решительную борьбу против этнического сепаратизма», - сказал помощник президента, подчеркнув, что применение двойных стандартов в международных отношениях создает препятствия борьбе с сепаратизмом.

«Усиление проявлений этнического сепаратизма в мире является важным фактором, отрицательно влияющим на обеспечение региональной и международной безопасности, а также мира и благополучие современного человечества», - подчеркнул А.Гасанов.

Он отметил наличие более 50 горячих точек в мире, связанных с действиями сепаратистов. «Более 20 возникших в результате этнического сепаратизма конфликтов сопровождаются военными столкновениями», - подчеркнул помощник президента, отметив, что этнический сепаратизм охватывает территорию с общим числом населения в 220 млн человек.

А.Гасанов отметил, что создание при поддержке Армении на оккупированных азербайджанских территориях сепаратистский режим Нагорного Карабаха, означает грубое нарушение норм международного права. «К сожалению, организации во главе с ООН, считающие своей основной задачей миссию по обеспечению международного права, а также ведущие мировые державы продолжают выступать с наблюдательской позиции по данному вопросу. Азербайджан предупреждает мировое сообщество об угрозах для безопасности региона в связи нерешенностью нагорно-карабахского конфликта, и призывает предпринять решительные практические шаги с целью заставить Армению отказаться от оккупационной политики», - подчеркнул помощник президента.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЕС, ДАВЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]