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Регион 20.11.2017 17:47

Главы МИД прикаспийских государств проведут совещание 4-5 декабря - МИД РФ

Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств пройдет в Москве 4-5 декабря, сообщает МИД РФ в понедельник.

"В контексте подготовки предстоящего 4-5 декабря в Москве Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств обстоятельно обсуждалась проблематика сотрудничества на Каспии", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку.

Ранее в понедельник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что министры иностранных дел прикаспийских государств проведут в начале декабря встречу для обсуждения вопросов правового статуса Каспийского моря.

"В начале декабря состоится встреча глав МИД по правовому статусу Каспия", - сказал Э.Мамедъяров в Баку на совместной пресс-конференции с С.Лавровым.

"Азербайджанская сторона будет участвовать во встрече (в декабре - ИФ). Есть рабочие идеи, которые могут позволить нам выйти на уровень саммита", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, МИД, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]