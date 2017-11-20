Главы МИД прикаспийских государств проведут совещание 4-5 декабря - МИД РФ

Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств пройдет в Москве 4-5 декабря, сообщает МИД РФ в понедельник.

"В контексте подготовки предстоящего 4-5 декабря в Москве Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств обстоятельно обсуждалась проблематика сотрудничества на Каспии", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку.

Ранее в понедельник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что министры иностранных дел прикаспийских государств проведут в начале декабря встречу для обсуждения вопросов правового статуса Каспийского моря.

"В начале декабря состоится встреча глав МИД по правовому статусу Каспия", - сказал Э.Мамедъяров в Баку на совместной пресс-конференции с С.Лавровым.

"Азербайджанская сторона будет участвовать во встрече (в декабре - ИФ). Есть рабочие идеи, которые могут позволить нам выйти на уровень саммита", - добавил он.