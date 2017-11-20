Азербайджан официально приглашен на Венскую встречу министров нефти и энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+ - Минэнерго

Азербайджан получил официальное приглашение на участие во встрече в Вене 30 ноября министров нефти и энергетики 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства энергетики республики Заамина Алиева.
«Министерство энергетики Азербайджана получило приглашение на министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК, которая пройдет в Вене 30 ноября. Вопрос участия в этой встрече главы Минэнерго Азербайджана Парвиза Шахбазова в настоящее время определяется», - сказала З.Алиева.
Ранее министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявлял, что Азербайджан готов поддержать решения, направленные на дальнейшую стабилизацию на нефтяном рынке, заявил.
Он также сообщал, что Азербайджан готов принять участие в министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ в ноябре текущего года, "если поступит соответствующее приглашение".
Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года).
Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки - до ниже 800 тыс. б/с. Азербайджан в январе-сентябре года выполнял взятые обязательства по сокращению добычи.
Н.Аббасова
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