Немецкие социал-демократы не боятся перспективы новых выборов, заявляет лидер партии Шульц

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что партия не готова присоединиться к "большой коалиции" и не опасается повторного голосования на парламентских выборах, сообщает в понедельник газета "Тагесшпигель".
"Мы по-прежнему не боимся проведения новых выборов", - цитирует издание М.Шульца.
При этом он подчеркнул, что социал-демократы отказываются от присоединения к коалиционному правительству.
"В настоящее время мы не готовы войти в "большую коалицию", - добавил М.Шульц.
Помимо этого, глава СДПГ отметил, что избиратели способны оценить ситуацию, сложившуюся после парламентских выборов в Германии, и также не должны опасаться возможности проведения повторного голосования.
Переговоры по формированию коалиции между альянсом ХДС/ХСС, партией "Зеленых" и Свободной демократической партией Германии (СвДП) продолжались в Германии в течение месяца, однако им так и не удалось достичь договоренности по ряду вопросов.
Ранее в понедельник стало известно, что СвДП заявила о выходе из переговоров. Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что если коалиция так и не будет сформирована, Германии, судя по всему, придется проводить новые выборы.
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