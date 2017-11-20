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Дальнее зарубежье 20.11.2017 20:31

Немецкие социал-демократы не боятся перспективы новых выборов, заявляет лидер партии Шульц

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что партия не готова присоединиться к "большой коалиции" и не опасается повторного голосования на парламентских выборах, сообщает в понедельник газета "Тагесшпигель".

"Мы по-прежнему не боимся проведения новых выборов", - цитирует издание М.Шульца.

При этом он подчеркнул, что социал-демократы отказываются от присоединения к коалиционному правительству.

"В настоящее время мы не готовы войти в "большую коалицию", - добавил М.Шульц.

Помимо этого, глава СДПГ отметил, что избиратели способны оценить ситуацию, сложившуюся после парламентских выборов в Германии, и также не должны опасаться возможности проведения повторного голосования.

Переговоры по формированию коалиции между альянсом ХДС/ХСС, партией "Зеленых" и Свободной демократической партией Германии (СвДП) продолжались в Германии в течение месяца, однако им так и не удалось достичь договоренности по ряду вопросов.

Ранее в понедельник стало известно, что СвДП заявила о выходе из переговоров. Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что если коалиция так и не будет сформирована, Германии, судя по всему, придется проводить новые выборы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]