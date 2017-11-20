Подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова Магомед Дукузов задержан в Киеве по запросу России - МВД РФ

Подозреваемый в убийстве главного редактора русской версии журнала "Форбс" Пола Хлебникова Магомед Дукузов задержан в Киеве по запросу российских правоохранителей, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"17 ноября в Киеве задержан Магомед Дукузов, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе главного редактора русской версии журнала "Форбс" Пола Хлебникова", - сказала И.Волк.

По ее словам, Генеральная прокуратура РФ проинформирована о факте задержания, как и инициатор розыска - ГУ МВД по Москве.

Главный редактор российского издания журнала "Форбс" 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года.

По делу об его убийстве проходили двое уроженцев Чечни - Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов. В мае 2006 года присяжные полностью оправдали подсудимых, и они были отпущены из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение, и в ноябре 2006 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор.

Мосгорсуд 14 марта 2007 года приостановил производство по делу об убийстве П.Хлебникова в связи объявлением в розыск заочно арестованного К.Дукузова, который не явился тогда на заседание. Его защита утверждала, что он находится на лечении в Чечне, но К.Дукузов так и не предстал перед следственными органами.

18 ноября 2017 года Служба безопасности Украины объявила о задержании в Киеве гражданина России, которого разыскивал Интерпол за причастность к убийству главного редактора русского издания "Форбс" Пола Хлебникова.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания "Форбс" - гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Чеченской республики в 2001-2003 годах", - говорилось в сообщении пресс-центра СБУ.

По оперативной информации СБУ, после бегства из России этот человек вошел в состав организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у частных предпринимателей на Украине.

Кроме того, сотрудники СБУ в Полтавской области задержали еще одного гражданина РФ, объявленного в международный розыск. "Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС, уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия. По информации Интерпола стало известно, что в 2013 году подсудимый россиянин с помощью своего сообщника совершил побег из помещения зала суда города Сандвик в Норвегии", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании двум задержанным меры пресечения и проведения проверки последующей их экстрадиции.

18 ноября источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что задержанным в Киеве гражданином РФ может являться Казбек Дукузов, разыскиваемый российскими правоохранительными органами за ряд заказных убийств, в том числе, главного редактора русской версии журнала "Форбс" Пола Хлебникова и бывшего зампреда правительства Чеченской республики Яна Сергунина. "В настоящее время эта информация проверяется. Российские правоохранительные органы готовятся направить на Украину соответствующий запрос", - сказал он.

Как ранее заявили в Генпрокуратуре РФ, в ходе расследования дела установлено, что убийство П.Хлебникова было совершено участниками организованной преступной группы, в состав которой входили жители Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед, Муса Вахаев, М.Эдильсултанов и другие. Данное сообщество, отметили в Генпрокуратуре, было создано в 2002 году в Москве в целях совершения вымогательств и убийств по найму.

Сообщалось, что следствие установило как исполнителей, так и заказчиков убийства. Заказчиком был назван житель Чечни Хож-Ахмед Нухаев, один из деятелей так называемого "ичкерийского правительства", который предложил участникам преступной группы за вознаграждение убить П.Хлебникова, поскольку журналист в книге "Разговор с варваром" негативно отзывался о Х.-А.Нухаеве и критиковал его высказывания.

Как утверждало следствие, было установлено, что, кроме убийства П.Хлебникова, члены группы причастны к убийству бывшего заместителя председателя правительства Чеченской республики Яна Сергунина, совершенному 25 июня 2004 года в Москве, покушению на убийство предпринимателя Алексея Пичугина, разбою и вымогательству.