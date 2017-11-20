Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Локбатане, повлекшего смерть человека - прокуратура

Гарадагская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва, произошедшего в понедельник на расположенном в поселке Локбатан заводе и ставшего причиной гибели одного человека, говорится в сообщении пресс-службы Бакинской городской прокуратуры.

«Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на принадлежащем компании «Elit Yatırım» заводе по заготовке, переработке и продаже металла, повлекшего гибель водителя грузового автомобиля Бахмана Мамедова», - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям 162.2 «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» и 224 «Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка этих веществ и изделий по почте или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия» Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Р.Бабаев