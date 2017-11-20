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Дальнее зарубежье 20.11.2017 20:05

Норвежского короля выписали из больницы

Норвежский король Харальд V покинул больницу после госпитализации из-за инфекции, сообщается в понедельник на сайте королевского двора Норвегии.

"Его королевское величество чувствует себя хорошо, и этим утром он был выписан из Национальной больницы Осло", - говорится в заявлении, выпущенным норвежским королевским двором.

Накануне стало известно, что 80-летнего короля Харальда V госпитализировали в пятницу для лечения инфекции. Подробности не сообщаются.

Король Харальд V взошел на престол в 1991 году после смерти своего отца короля Улафа V. Он является внуком норвежского короля Хокона VII.

В 2003 году он перенес операцию на мочевом пузыре, а в 2005 году операцию на сердце.

Норвежский монарх неоднократно исключал возможность отречения от престола из-за преклонного возраста.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, КОРОЛЬ, БОЛЬНИЦА, ВЫПИСКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]