Развитие футбола является приоритетом в Азербайджане – президент Алиев

Развитие футбола является одним из приоритетов в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.
«Футбол является приоритетным видом спорта в Азербайджане», - подчеркнул И.Алиев на встрече с президентом и генеральным секретарем ФИФА Джанни Инфантино и Фатмой Самура.
Глава государства отметил, что в Азербайджане принята специальная программа по развитию футбола, в соответствии с которой в различных городах страны построены отвечающие самым современным требованиям стадионы.
«Сегодня в Азербайджане создана полноценная инфраструктура для развития футбола», - сказал И.Алиев.
Президент отметил увеличивающийся в стране интерес к футболу и число болельщиков, выразив надежду на дальнейшие успешные выступления азербайджанских футбольных клубов и национальной сборной.
Р.Бабаев
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