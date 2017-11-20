Развитие футбола является приоритетом в Азербайджане – президент Алиев

Развитие футбола является одним из приоритетов в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

«Футбол является приоритетным видом спорта в Азербайджане», - подчеркнул И.Алиев на встрече с президентом и генеральным секретарем ФИФА Джанни Инфантино и Фатмой Самура.

Глава государства отметил, что в Азербайджане принята специальная программа по развитию футбола, в соответствии с которой в различных городах страны построены отвечающие самым современным требованиям стадионы.

«Сегодня в Азербайджане создана полноценная инфраструктура для развития футбола», - сказал И.Алиев.

Президент отметил увеличивающийся в стране интерес к футболу и число болельщиков, выразив надежду на дальнейшие успешные выступления азербайджанских футбольных клубов и национальной сборной.

Р.Бабаев