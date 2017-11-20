Президент Ирана Рухани планирует провести двустороннюю встречу с Путиным 22 ноября, заявляют в Тегеране

В планы президента Ирана Хасана Рухани входит двусторонняя встреча в Сочи 22 ноября с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают официальные иранские СМИ со ссылкой на главу департамента коммуникаций президента Ирана Парвиза Исмаэли.
Х.Рухани проведет в Сочи один день. Туда он направится на трехстороннюю встречу по Сирии, в которой также примут участие В.Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
С Р.Эрдоганом. Х.Рухани также проведет отдельную встречу, отметил П.Исмаэли.
Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что участники трехсторонней встречи намерены провести обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования с учетом совместной работы в Астанинском формате. Стороны обсудят дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.
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