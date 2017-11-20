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Регион 20.11.2017 20:50

Президент Ирана Рухани планирует провести двустороннюю встречу с Путиным 22 ноября, заявляют в Тегеране

В планы президента Ирана Хасана Рухани входит двусторонняя встреча в Сочи 22 ноября с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают официальные иранские СМИ со ссылкой на главу департамента коммуникаций президента Ирана Парвиза Исмаэли.

Х.Рухани проведет в Сочи один день. Туда он направится на трехстороннюю встречу по Сирии, в которой также примут участие В.Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С Р.Эрдоганом. Х.Рухани также проведет отдельную встречу, отметил П.Исмаэли.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что участники трехсторонней встречи намерены провести обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования с учетом совместной работы в Астанинском формате. Стороны обсудят дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]