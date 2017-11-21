Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает захоронить тело Владимира Ленина, передать останки Иосифа Сталина Грузии и увековечить на федеральном уровне в РФ память советского руководителя Никиты Хрущева.
"Я неоднократно говорил о необходимости похоронить Ленина, хотя мне лично не жарко и не холодно от того, что он там находится. У меня спрашивают, я высказываю своё мнение", - заявил Р. Кадыров в интервью "Интерфаксу".
По его словам, "это не связано с желанием задеть чьи-то политические или человеческие чувства". "Я не веду речь о Ленине-политике, я говорю о теле, вернее, о том, что осталось от тела человека, умершего около ста лет назад. Ленина поместили в мавзолей как государственного деятеля, а не партийного вождя. Поэтому, как бывшего лидера СССР, его нужно предать земле и поставить на могиле памятник, который он заслужил, давая, в том числе указания и согласие на репрессии. И никакие общественные организации или политические партии не должны пытаться узурпировать право на это решение", - полагает глава Чеченской республики.
"Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на Родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин. Поэтому будет логично и справедливо, если Грузия получит возможность похоронить его, а миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию", - предложил Р. Кадыров.
На вопрос об увековечении памяти Никиты Хрущева, Р. Кадыров сказал: "Может, у Хрущёва и были какие-то негативные страницы в биографии. Я этим особо не интересовался. Меня тоже некоторые отговаривали от идеи воздать ему дань памяти в Чечне. Говорили, что он ничего лично не сделал для торжества справедливости, якобы "наступили другие времена", "оказывало давление мировое сообщество" и тому подобное. Я с этим не согласен. Он внёс огромный вклад для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей".
"Про памятники... В Москве есть, кому решать, поставить памятник или нет. Лично я убеждён, что Россия должна помнить имя Хрущева, должна в какой-то форме на федеральном уровне принять решение о памятнике или присвоении его имени какому-либо объекту, имеющему общегосударственное значение", - отметил Р. Кадыров.
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