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СНГ 21.11.2017 11:16

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Великобритании обсудили Сирию, Афганистан и Украину

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и глава британского МИД Борис Джонсон провели в Лондоне очередное заседание казахстанско-британского Стратегического диалога, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"К.Абдрахманов и Б.Джонсон обсудили актуальные вопросы глобальной повестки дня, в том числе приоритеты предстоящего председательства Казахстана в Совете безопасности ООН в январе 2018 года, "астанинский процесс" по урегулированию ситуации в Сирии, ситуацию в Афганистане, вопросы реализации минских договоренностей по Украине, противодействие терроризму, нераспространение оружия массового уничтожения, региональное сотрудничество в Центральной Азии и другие темы", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД.

"Казахстан станет первой центральноазиатской страной, председательствующей в Совете безопасности ООН. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в сфере глобальной безопасности", - отметил Б.Джонсон.

По информации пресс-службы, особое внимание было уделено двусторонним контактам на высшем уровне.

"Б.Джонсон отметил большое значение Казахстана для Великобритании и выразил твердое намерение Лондона укреплять всестороннее сотрудничество с Астаной", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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