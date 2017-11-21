Постоянное представительство Киргизии при ООН проинформировало государства-члены Организации о сложившейся ситуации на границе Казахстаном, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе МИД республики.

По словам собеседника агентства, в рамках работы Второго комитета Генассамблеи ООН при рассмотрении резолюции "Односторонние экономические меры, как средство политического и экономического принуждения развивающихся стран", постпред Киргизии при ООН Миргуль Молдосеитова выступила с заявлением, в котором сообщила о введенных Казахстаном с 10 октября "искусственных препятствиях для свободного передвижения людей, транспорта и товаров", направляющихся из Киргизии.

"Страны-члены ООН были проинформированы о сложившейся ситуации на киргизско-казахстанской границе, о применении экономической и транспортной блокады, с целью нанесения экономического ущерба Кыргызской Республике и подрыва инвестиционной и туристической привлекательности страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, делегация Киргизии выразила надежду, что резолюция "Односторонние экономические меры, как средство политического и экономического принуждения развивающихся стран" "послужит важным импульсом для прекращения создания препятствий, которые не только подрывают дух братства и сотрудничества между народами (Киргизии и Казахстана), но и наносят ущерб для устойчивого развития стран".

С 10 октября со стороны Казахстана был ужесточен режим пропуска людей и грузов на границе с Киргизией, что казахская сторона объясняет мерой против следующего из республики на территорию ЕАЭС "китайского серого импорта". Несмотря переговоры на уровне глав правительств, стороны не продвинулись в решении проблемы пропуска грузов. На КПП на киргизско-казахской границе до сих пор наблюдается многокилометровая очередь из большегрузных машин.

Киргизия обратилась в ВТО и ЕАЭС для разрешения ситуации на границе с Казахстаном.