Путин предложил Асаду обсудить проведение Конгресса народов Сирии

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Сирии Башару Асаду обсудить проведение Конгресса народов Сирии.
"Очень хотел бы обсудить с вами основные принципы организации политического процесса, проведение поддержанного вами Конгресса народов Сирии", - сказал В.Путин, принимая Б.Асада в Сочи.
Он напомнил, что договаривался с президентом Сирии, "что мы проведем дополнительные консультации в ходе нашей личной встречи".
Президент РФ подчеркнул, что встречается с Б.Асадом в преддверии намеченной на среду встречи с президентами Турции и Ирана.
Как отметил В.Путин, "самый главный вопрос, конечно, - это вопрос последующего после разгрома террористов мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии".
Президент РФ заверил сирийского коллегу о том, что, помимо перечисленных партнеров, - Турции и Ирана - Россия "активно работает и с другими странами: Ираком, США, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией". "Мы находимся с этими партнерами в постоянном контакте", - заверил В.Путин.
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