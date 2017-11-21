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Дальнее зарубежье 21.11.2017 11:28

Путин предложил Асаду обсудить проведение Конгресса народов Сирии

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Сирии Башару Асаду обсудить проведение Конгресса народов Сирии.

"Очень хотел бы обсудить с вами основные принципы организации политического процесса, проведение поддержанного вами Конгресса народов Сирии", - сказал В.Путин, принимая Б.Асада в Сочи.

Он напомнил, что договаривался с президентом Сирии, "что мы проведем дополнительные консультации в ходе нашей личной встречи".

Президент РФ подчеркнул, что встречается с Б.Асадом в преддверии намеченной на среду встречи с президентами Турции и Ирана.

Как отметил В.Путин, "самый главный вопрос, конечно, - это вопрос последующего после разгрома террористов мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии".

Президент РФ заверил сирийского коллегу о том, что, помимо перечисленных партнеров, - Турции и Ирана - Россия "активно работает и с другими странами: Ираком, США, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией". "Мы находимся с этими партнерами в постоянном контакте", - заверил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПУТИН, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]