Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9959 RUR   0.0287 GBR   2.2523 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 16° 23 Ноя 10° 24 Ноя

СНГ 21.11.2017 11:44

Путин и Трамп планируют провести телефонный разговор во вторник - Песков

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирован на вторник 21 ноября, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Сегодня", - сказал Д.Песков на просьбу уточнить, ожидается ли во вторник телефонный разговор президентов РФ и США.

О планах поговорить по телефону с президентом США сообщил Владимир Путин в ходе встречи накануне в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сказал президент РФ, "уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем - с лидерами стран (Ближневосточного) региона".

Встреча В.Путина и Б.Асада состоялась в понедельник в Сочи. В.Путин также представил президенту Сирии руководящий состав Министерства обороны и Генштаба Вооруженных Сил РФ - военачальники собрались в Сочи для участия в очередной серии совещаний по вопросам военного строительства и Госпрограммы вооружения.

Принимая Б.Асада, В.Путин напомнил, что на среду в Сочи также запланирована его встреча в трехстороннем формате с президентами Турции и Ирана.

Он добавил, что кроме перечисленных партнеров, Россия активно работает с другими странами: Ираком, США, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией. В.Путин предложил Б.Асаду обсудить основные принципы организации политического процесса в Сирии, проведение конгресса народов Сирии (который может состояться в Сочи).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ПЛАНЫ


Похожие новости


Путин предложил Асаду обсудить проведение Конгресса народов Сирии Путин обсудил с приехавшим в РФ Асадом перспективы политического урегулирования в Сирии Пока неизвестно, будет ли Путин баллотироваться на очередных президентских выборах - Песков Путин в приветствии Петербургскому международному культурному форуму отмечает авторитетность этой диалоговой площадки Путин проведет 22 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - газета Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака в связи с трагическими последствиями землетрясения в этих странах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]