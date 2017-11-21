Путин и Трамп планируют провести телефонный разговор во вторник - Песков

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирован на вторник 21 ноября, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да. Сегодня", - сказал Д.Песков на просьбу уточнить, ожидается ли во вторник телефонный разговор президентов РФ и США.
О планах поговорить по телефону с президентом США сообщил Владимир Путин в ходе встречи накануне в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сказал президент РФ, "уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем - с лидерами стран (Ближневосточного) региона".
Встреча В.Путина и Б.Асада состоялась в понедельник в Сочи. В.Путин также представил президенту Сирии руководящий состав Министерства обороны и Генштаба Вооруженных Сил РФ - военачальники собрались в Сочи для участия в очередной серии совещаний по вопросам военного строительства и Госпрограммы вооружения.
Принимая Б.Асада, В.Путин напомнил, что на среду в Сочи также запланирована его встреча в трехстороннем формате с президентами Турции и Ирана.
Он добавил, что кроме перечисленных партнеров, Россия активно работает с другими странами: Ираком, США, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией. В.Путин предложил Б.Асаду обсудить основные принципы организации политического процесса в Сирии, проведение конгресса народов Сирии (который может состояться в Сочи).
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