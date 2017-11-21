ДПИ в Азербайджана выданы по проектам с инвестициями в 1,8 млрд манатов – глава Минэкономики

Министерство экономики Азербайджана в 2016-2017гг выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по 213 инвестиционным проектам, отметил глава ведомства Шахин Мустафаев.

"До сих пор ДПИ выданы 194 предпринимателям в рамках реализации 213 проектов. Суммарные инвестиции в эти проекты составят 1,8 млрд манатов, их реализация позволит создать более 13 тыс. новых рабочих мест", - подчеркнул Ш.Мустафаев.

Он подчеркнул, что наличие ДПИ позволяет предпринимателям получить различные налоговые и таможенные льготы.

"На основании полученных ДПИ 165 предпринимателей получили 1,037 тыс. подтверждающих документов, позволяющих им осуществлять льготный импорт техники, оборудования и установок. Общий объем льгот, полученных этими предпринимателями, оценивается более $44 млн", - указал министр.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

А.Азизов