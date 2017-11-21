В порту Мурманска горит судно - МЧС

В порту Мурманска на борту судна произошло возгорание, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Сообщение о возгорании на судне поступило во вторник около 09:05. На месте работают пожарно-спасательные расчеты", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах региона добавил, что горит судно "Одиссей", стоящее в первом доке.

"Возгоранию на судне "Одиссей" присвоена категория 1БИС", - сообщил собеседник агентства.