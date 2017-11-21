Нахчыванский гарнизон ВС Азербайджана захватил важные высоты при огневой поддержке артиллерии в ходе командно-штабных военных игр

Дислоцированные в Нахчыванском гарнизоне подразделения ВС Азербайджана захватили важные высоты при огневой поддержке артиллерии в рамках командно-штабных военных игр (КШВИ), сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Согласно сценарию КШВИ, подразделения, привлеченные к практическим действиям в Нахчыванском гарнизоне, в соответствии с оперативной обстановкой отбросили условного противника к его исходным позициям и посредством активных действий захватив важные высоты и рубежи, укрепились на этих позициях», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что артиллерийские подразделения поддержали наступление практическим огнем в дневное и ночное время суток, инженерно-саперные подразделения обеспечили беспрепятственное перемещение групп.

«Армейская авиация и подразделения противовоздушной обороны поддержали действия подразделений с воздуха, был осуществлен вывод тактического десанта в назначенные районы»,- отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде