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Внутренняя политика 21.11.2017 10:50

Нахчыванский гарнизон ВС Азербайджана захватил важные высоты при огневой поддержке артиллерии в ходе командно-штабных военных игр

Дислоцированные в Нахчыванском гарнизоне подразделения ВС Азербайджана захватили важные высоты при огневой поддержке артиллерии в рамках командно-штабных военных игр (КШВИ), сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Согласно сценарию КШВИ, подразделения, привлеченные к практическим действиям в Нахчыванском гарнизоне, в соответствии с оперативной обстановкой отбросили условного противника к его исходным позициям и посредством активных действий захватив важные высоты и рубежи, укрепились на этих позициях», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что артиллерийские подразделения поддержали наступление практическим огнем в дневное и ночное время суток, инженерно-саперные подразделения обеспечили беспрепятственное перемещение групп.

«Армейская авиация и подразделения противовоздушной обороны поддержали действия подразделений с воздуха, был осуществлен вывод тактического десанта в назначенные районы»,- отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, ВС, КШВИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]