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Регион 21.11.2017 12:05

Казначейство США выявило незаконную схему финансирования иранского Корпуса стражей Исламской революции

Министерство финансов США внесло несколько человек и компаний в санкционные списки за участие в незаконной схеме финансирования подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс", сообщает ведомство.

Попавшие под санкции лица и компании, по мнению американского Минфина, обеспечивали незаконные поставки необходимых товаров и оборудования подразделению КСИР в обход европейских ограничений на экспорт. Поставки финансировались, в том числе, за счет поддельной йеменской валюты, отмечает казначейство.

Обнаруженная схема вскрыла "глубочайшие уровни обмана", которые силы "Аль-Кудс" применяет "против компаний в Европе, правительств стран Персидского залива и других стран мира, чтобы поддерживать свою дестабилизирующую активность", - подчеркнул глава ведомства Стивен Мнучин.

Под санкции попали компании Tejarat Almas Mobin Holding, ее структура Pardavesh Tasvir Rayan, а также базирующиеся в Германии ForEnt Technik и Printing Trade Center. В санкционные списки внесены связанный с компаниями бизнесмен Реза Хейдари и топ-менеджер холдинга Tejarat Махмуд Сейф.

Компании обвиняются в печати поддельных йеменских реалов и введение в заблуждения иностранных компаний относительно конечного приобретателя продукции.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил, что иранский Корпус стражей исламской революции поддерживает террористов, и распорядился, чтобы Минфин ввел санкции, ограничивающие КСИР доступ к финансированию и поставкам.

"Аль-Кудс" - подразделение КСИР, выполняющее миссии за пределами Ирана.

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Тэги: США, ИРАН, КАЗНАЧЕЙСТВО, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]