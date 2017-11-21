Казначейство США выявило незаконную схему финансирования иранского Корпуса стражей Исламской революции

Министерство финансов США внесло несколько человек и компаний в санкционные списки за участие в незаконной схеме финансирования подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс", сообщает ведомство.
Попавшие под санкции лица и компании, по мнению американского Минфина, обеспечивали незаконные поставки необходимых товаров и оборудования подразделению КСИР в обход европейских ограничений на экспорт. Поставки финансировались, в том числе, за счет поддельной йеменской валюты, отмечает казначейство.
Обнаруженная схема вскрыла "глубочайшие уровни обмана", которые силы "Аль-Кудс" применяет "против компаний в Европе, правительств стран Персидского залива и других стран мира, чтобы поддерживать свою дестабилизирующую активность", - подчеркнул глава ведомства Стивен Мнучин.
Под санкции попали компании Tejarat Almas Mobin Holding, ее структура Pardavesh Tasvir Rayan, а также базирующиеся в Германии ForEnt Technik и Printing Trade Center. В санкционные списки внесены связанный с компаниями бизнесмен Реза Хейдари и топ-менеджер холдинга Tejarat Махмуд Сейф.
Компании обвиняются в печати поддельных йеменских реалов и введение в заблуждения иностранных компаний относительно конечного приобретателя продукции.
Президент США Дональд Трамп в октябре объявил, что иранский Корпус стражей исламской революции поддерживает террористов, и распорядился, чтобы Минфин ввел санкции, ограничивающие КСИР доступ к финансированию и поставкам.
"Аль-Кудс" - подразделение КСИР, выполняющее миссии за пределами Ирана.
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