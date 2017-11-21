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Инфраструктура и тендеры 21.11.2017 10:57

Азерсу отбирает подрядчика для строительства системы водоснабжения и канализации в городе Газах

ОАО "Азерсу" объявило тендер на отбор подрядчика для строительства системы водоснабжения и канализации г.Газах (запад Азербайджана).

Отбор проводится в рамках проекта Исламского банка развития (ИБР) по улучшению системы водоснабжения и канализации 6 районов Азербайджана – Дашкесанского, Гедабекского, Газахского, Самухского, Астаринского и Тертерского районов.

В обязанности подрядчика будет входить (Лот-1): строительство водоприемной установки (дренажная система), строительство магистрального водопровода протяженностью 9,5 км, строительство водохранилища, здания по хлорированию, строительство сети водопровода протяженностью 103 км, подключение 5870 домов к водопроводной сети.

Подрядчик также должен осуществить строительство (Лот-2) канализационной сети протяженностью 87 км, подключение 5 870 домов к системе канализации, строительство 2,095 тыс. канализационных колодцев.

Госпошлина за участие в тендере составляет 500 и 300 манат соответственно. Тендерные предложения принимаются до 23 января 2018 года.

Контактный номер: 012431 47 67 (10-33).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]