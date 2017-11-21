Азерсу отбирает подрядчика для строительства системы водоснабжения и канализации в городе Газах

ОАО "Азерсу" объявило тендер на отбор подрядчика для строительства системы водоснабжения и канализации г.Газах (запад Азербайджана).
Отбор проводится в рамках проекта Исламского банка развития (ИБР) по улучшению системы водоснабжения и канализации 6 районов Азербайджана – Дашкесанского, Гедабекского, Газахского, Самухского, Астаринского и Тертерского районов.
В обязанности подрядчика будет входить (Лот-1): строительство водоприемной установки (дренажная система), строительство магистрального водопровода протяженностью 9,5 км, строительство водохранилища, здания по хлорированию, строительство сети водопровода протяженностью 103 км, подключение 5870 домов к водопроводной сети.
Подрядчик также должен осуществить строительство (Лот-2) канализационной сети протяженностью 87 км, подключение 5 870 домов к системе канализации, строительство 2,095 тыс. канализационных колодцев.
Госпошлина за участие в тендере составляет 500 и 300 манат соответственно. Тендерные предложения принимаются до 23 января 2018 года.
Контактный номер: 012431 47 67 (10-33).
Б.Рустамбеков
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