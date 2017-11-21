На торги аукциона Christi`s в Нью-Йорке выставлены картины Пикассо, Матисса и Моне из коллекции Рокфеллеров

Картина "розового периода" Пабло Пикассо, полотна Анри Матисса и Клода Моне из коллекции Пегги и Дэвида Рокфеллеров весной 2018 года выставят на торги Christie`s, вся выручка будет перечислена в благотворительные организации, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе аукционного дома.
"Аукционный дом Christie`s объявляет о том, что отдельные топ-лоты торгов, посвященных коллекции Пегги и Дэвида Рокфеллеров, будут впервые показаны в Гонконге начиная с 24 ноября 2017 года, тем самым открывая мировое предаукционное турне. Собрание будет выставлено на продажу в аукционных залах Christie`s в здании нью-йоркского Рокфеллер-центра весной 2018 года. Данные торги обещают стать крупнейшим событием в аукционной истории, в то время как вся выручка будет направлена на поддержку 10 благотворительных организаций", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе.
Среди топ-лотов коллекции - работа Пабло Пикассо "Молодая девушка с корзиной цветов", относящаяся к "розовому периоду" творчества художника. Она происходит из коллекции Гертруды Стайн и оценивается примерно в 70 млн долларов.
По словам экспертов, датируемая 1923 годом работа Анри Матисса "Лежащая одалиска с магнолиями" имеет все шансы установить новый ценовой рекорд на произведения художника. Оценочная стоимость лота - порядка 50 млн долларов. Написанное в Ницце в 1923 году полотно является наиболее выдающимся произведением художника из всех, что выставлялись на продажу за последнее время.
Примерно в 35 млн долларов оцениваются "Кувшинки" Клода Моне, на создание которых мастера вдохновил его излюбленный сад в Живерни.
Собрание Пегги и Дэвида Рокфеллеров, формировавшееся на протяжении всей жизни супругов, включавшее в себя работы, в том числе полученные ими по наследству, состоит из нескольких частей. Это шедевры импрессионизма, модернизма, послевоенного и современного искусства, яркие образцы американской живописи, выдающиеся предметы европейской и английском мебели, европейская керамика и китайский экспортный фарфор, изделия из серебра и многое другое.
Согласно воле Д.Рокфеллера, выручка от торгов будет направлена в пользу благотворительных организаций, работающих в сфере культуры, образования, медицинских услуг и заботы об окружающей среде.
На данный момент самой дорогой частной коллекцией в аукционной истории является собрание Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, которое было распродано в ходе парижских торгов Christie`s в 2009 году, собрав более 400 млн долларов.
Мировое предаукционное турне будет включать в себя выставки в Гонконге 24-27 ноября, а затем весной 2018 года в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке.
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