Около 40 нарушителей госграницы задержано в октябре в Азербайджане - ГПС

Государственной пограничной службой Азербайджана в октябре 2017 года задержаны 39 человек, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"16 из задержанных лиц являются гражданами Азербайджана, восемь – Узбекистана, шесть – Таджикистана, по два – Ирана, Пакистана, по одному – России, Молдовы, Киргизии, Шри-Ланки, Индии", - отмечается в сообщении.
В течение месяца было зафиксировано 17 фактов нарушения пограничного режима, в связи с чем задержаны 38 человек.
В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в октябре задержали 478 человек, ранее объявленных в розыск, и передали их в соответствующие органы.
В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли у наркокурьеров в общей сложности 1,759 кг наркотиков.
Сотрудники ГПС в октябре в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли всего контрабандных товаров на 269,31 тыс. манатов.
Р.Бабаев
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