Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9959 RUR   0.0287 GBR   2.2523 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 16° 23 Ноя 10° 24 Ноя

Происшествия 21.11.2017 11:07

Около 40 нарушителей госграницы задержано в октябре в Азербайджане - ГПС

Государственной пограничной службой Азербайджана в октябре 2017 года задержаны 39 человек, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"16 из задержанных лиц являются гражданами Азербайджана, восемь – Узбекистана, шесть – Таджикистана, по два – Ирана, Пакистана, по одному – России, Молдовы, Киргизии, Шри-Ланки, Индии", - отмечается в сообщении.

В течение месяца было зафиксировано 17 фактов нарушения пограничного режима, в связи с чем задержаны 38 человек.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в октябре задержали 478 человек, ранее объявленных в розыск, и передали их в соответствующие органы.

В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли у наркокурьеров в общей сложности 1,759 кг наркотиков.

Сотрудники ГПС в октябре в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли всего контрабандных товаров на 269,31 тыс. манатов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОГРАНСЛУЖБА, НАРУШИТЕЛИ, СВОДКА


Похожие новости


Контрабанду отдельных товаров армянского производства предотвратили в мае азербайджанские пограничники Контрабанду спиртных напитков армянского производства предотвратили в апреле азербайджанские пограничники Около 55 нарушителей госграницы задержано в марте в Азербайджане - ГПС В Азербайджане в феврале задержано около 40 нарушителей госграницы В Азербайджане в январе задержано около 50 нарушителей госграницы В Азербайджане в ноябре задержано около 40 нарушителей государственной границы

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]