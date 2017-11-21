Госдепартамент США поддержал поставку в Грузию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин", сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на заявление управления военного сотрудничества Минобороны США.

Как говорится в сообщениях, речь идет о поставках на общую сумму около $75 млн.

Власти Грузии ранее заявили о желании приобрести 410 ракет для данного комплекса, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.

По данным СМИ, американская сторона готова обеспечить техническое обслуживание и транспортировку ПТРК в Грузию.

Между тем отмечается, что сделка еще не завершена и данное решение должен одобрить Конгресс США.