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Регион 21.11.2017 11:14

Глава МИД Армении заявил Лаврову о намерении Еревана развивать сотрудничество с Россией

Ереван планирует наращивать сотрудничество с Москвой во всех сферах, заявил во вторник глава МИД Армении Эдвард Налбандян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У нас большие планы по наращиванию экономического, торгового сотрудничества, межрегионального, гуманитарного, культурного", - сказал он во вторник на встрече в расширенном составе, отметив, что между Москвой и Ереваном действительно "многогранное" сотрудничество и союзнические отношения в полном смысле этого слова.

Тем временем, С.Лавров отметил стратегический, партнёрский характер взаимодействия между двумя странами.

Глава российского МИД передал армянскому коллеге документы, из архива внешней политики Российской империи, в частности письмо католикоса всех армян Аствацатура I Петру I, грамоту католикоса руководителю азиатского департамента коллегии иностранных дел и др.

Как ожидается, позже во вторник дипломаты примут участие в открытии национальной картинной галереи. Ранее они подписали план консультаций между министерствами иностранных дел РФ и Армении на 2018-2019 гг.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]