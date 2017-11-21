Глава МИД Армении заявил Лаврову о намерении Еревана развивать сотрудничество с Россией

Ереван планирует наращивать сотрудничество с Москвой во всех сферах, заявил во вторник глава МИД Армении Эдвард Налбандян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У нас большие планы по наращиванию экономического, торгового сотрудничества, межрегионального, гуманитарного, культурного", - сказал он во вторник на встрече в расширенном составе, отметив, что между Москвой и Ереваном действительно "многогранное" сотрудничество и союзнические отношения в полном смысле этого слова.

Тем временем, С.Лавров отметил стратегический, партнёрский характер взаимодействия между двумя странами.

Глава российского МИД передал армянскому коллеге документы, из архива внешней политики Российской империи, в частности письмо католикоса всех армян Аствацатура I Петру I, грамоту католикоса руководителю азиатского департамента коллегии иностранных дел и др.

Как ожидается, позже во вторник дипломаты примут участие в открытии национальной картинной галереи. Ранее они подписали план консультаций между министерствами иностранных дел РФ и Армении на 2018-2019 гг.