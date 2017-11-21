Азнефть ввела в строй три новые скважины на месторождении Западный Абшерон

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR /ГНКАР по добыче нефти и газа) ввела в эксплуатацию новые скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщает официальный сайт компании.

Скважины №33, №34 и №36 были пробурены с морского основания №20. Бурение всех трех скважин осуществлялось до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».

Скважина №33 введена в эксплуатацию с суточным дебетом 12 тонн нефти, скважины №34 и №36 – по 15 тонн нефти.

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

Н.Аббасова