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ТЭК 21.11.2017 11:33

Азнефть ввела в строй три новые скважины на месторождении Западный Абшерон

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR /ГНКАР по добыче нефти и газа) ввела в эксплуатацию новые скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщает официальный сайт компании.

Скважины №33, №34 и №36 были пробурены с морского основания №20. Бурение всех трех скважин осуществлялось до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».

Скважина №33 введена в эксплуатацию с суточным дебетом 12 тонн нефти, скважины №34 и №36 – по 15 тонн нефти.

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНЫ, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]