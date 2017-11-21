Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9959 RUR   0.0287 GBR   2.2523 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 16° 23 Ноя 10° 24 Ноя

Регион 21.11.2017 12:15

Экипаж французского фрегата-"невидимки" и сотрудники грузинской Береговой охраны проведут совместные учения

Французский многофункциональный фрегат "Гепрат" (F714 Guepratte класса La Fayette) в рамках двустороннего сотрудничества с Грузией в сфере обороны посетит 22-25 ноября порт Батуми.

Как сообщает во вторник посольство Франции в Тбилиси, в рамках визита состоится встреча командования корабля управляемого ракетного оружия (УРО), имеющего малую радиолокационную заметность, с представителями местных властей и руководства департамента Береговой охраны МВД Грузии.

В сообщении говорится, что французские моряки и сотрудники департамента Береговой охраны Грузии проведут совместные учения.

Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз он побывал там в марте текущего года. В ходе пребывания французский фрегат посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с румынскими кораблями учениях. В марте 2015 года он посещал Одессу.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.

В начале ноября порт Батуми посетили четыре корабля НАТО, включая румынский фрегат Regele Ferdinand.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ФРАНЦИЯ, ФЛОТ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Группу грабителей из стран бывшего СССР поймали во Франции Глава Минобороны Грузии обсудит во Франции детали поставки системы ПВО Олланд пообещал Грузии помощь в либерализации визового режима с ЕС Грузинские депутаты считают неприемлемым заявление Олланда о неактуальности расширения НАТО Президент Франции посетит Грузию - глава МИД Глава МИД Франции заявляет, что Европа должна оставить возможности диалога с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]