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Регион 21.11.2017 12:30

Глава подразделения "Аль-Кудс" поздравил аятоллу Хаменеи с победой над ИГ

Влиятельный иранский военный деятель, командующий подразделением Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Солеймани поздравил руководителя Исламской республики аятоллу Али Хаменеи с победой над террористической организацией ИГ в Сирии и Ираке, сообщает во вторник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

В поздравлении К.Солеймани отметил мудрость руководства аятоллы и мужество бойцов в Сирии и Ираке. Также он поблагодарил ливанское движение "Хезболла" за "мощное присутствие" и решающую роль в боях с ИГ.

Генерал-майор указал на разрушительную роль США в конфликте арабских стран с ИГ, указав, что именно Вашингтон стоит за преступлениями, совершенными террористами в Сирии и Ираке.

"Все эти преступления, согласно признанию одного из высокопоставленных чиновников США, спланированы и реализованы исполнителями и организациями, связанными с Соединенными Штатами. Действующие власти США придерживаются тех же методов", - написал глава "Аль-Кудс".

Об окончательном поражении террористической организации ИГ в эфире иранского государственного телевидения объявил и президент Ирана Хассан Рухани.

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Тэги: ИРАН, ИГ, ПОБЕДА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]