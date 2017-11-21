Влиятельный иранский военный деятель, командующий подразделением Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Солеймани поздравил руководителя Исламской республики аятоллу Али Хаменеи с победой над террористической организацией ИГ в Сирии и Ираке, сообщает во вторник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

В поздравлении К.Солеймани отметил мудрость руководства аятоллы и мужество бойцов в Сирии и Ираке. Также он поблагодарил ливанское движение "Хезболла" за "мощное присутствие" и решающую роль в боях с ИГ.

Генерал-майор указал на разрушительную роль США в конфликте арабских стран с ИГ, указав, что именно Вашингтон стоит за преступлениями, совершенными террористами в Сирии и Ираке.

"Все эти преступления, согласно признанию одного из высокопоставленных чиновников США, спланированы и реализованы исполнителями и организациями, связанными с Соединенными Штатами. Действующие власти США придерживаются тех же методов", - написал глава "Аль-Кудс".

Об окончательном поражении террористической организации ИГ в эфире иранского государственного телевидения объявил и президент Ирана Хассан Рухани.