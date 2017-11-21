Азербайджан в III квартале не осуществлял импорт природного газа

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года импортировал 403 млн 679,75 тыс. кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Стоимость импортированного в Азербайджан в январе-сентябре текущего года газа, составила $56 млн 515,61 тыс. Весь объем газа был импортирован Азербайджан в течение I-го полугодия 2017 года из Ирана», - отметили в правительстве.

В январе-сентябре 2016 года в республику было импортировано 95 млн 648,92 тыс. кубометров газа на сумму $19 млн 129,78 тыс. Таким образом, за 9 месяцев 2017 года объем импорта газа в Азербайджан в количественном выражении увеличился в 4,2 раза.

В III-ем квартале 2017 года импорт природного газа в Азербайджан не осуществлялся.

В 2016 году объем импортированного газа в республику газа составил 232 млн 274,72 тыс. кубометров на сумму $38 млн 257,4. При этом на долю импорта иранского газа пришлось 136 млн 625,8 тыс. кубометров, на газ из Казахстана - 95 млн 648,92 тыс. кубометров.

Н.Аббасова