Лавров намерен в ближайшие дни продолжить контакты с руководством Госдепа относительно действий США в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает продолжить в ближайшие дни контакты с Госдепом США относительно действий Вашингтона в Сирии.

"Есть, как вы знаете, сведения о том, что Соединённые Штаты нет-нет да используют экстремистские группировки, которые необходимо изолировать и уничтожать, в своих целях, продвигая свою повестку дня вопреки заверениям, что единственное для чего американцы работают в Сирии это уничтожение террористических группировок", - заявил С.Лавров во вторник на пресс-конференции в Ереване.

Он добавил, что "в ближайшие пару дней продолжит контакты с руководством Госдепа", где все это будет обсуждаться.