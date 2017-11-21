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Дальнее зарубежье 21.11.2017 12:10

Лавров намерен в ближайшие дни продолжить контакты с руководством Госдепа относительно действий США в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает продолжить в ближайшие дни контакты с Госдепом США относительно действий Вашингтона в Сирии.

"Есть, как вы знаете, сведения о том, что Соединённые Штаты нет-нет да используют экстремистские группировки, которые необходимо изолировать и уничтожать, в своих целях, продвигая свою повестку дня вопреки заверениям, что единственное для чего американцы работают в Сирии это уничтожение террористических группировок", - заявил С.Лавров во вторник на пресс-конференции в Ереване.

Он добавил, что "в ближайшие пару дней продолжит контакты с руководством Госдепа", где все это будет обсуждаться.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ГОСДЕП, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]