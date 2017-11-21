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Карабахский конфликт 21.11.2017 12:14

Армения готова встречаться с представителями Азербайджана в рамках карабахского урегулирования - Налбандян

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил о готовности Еревана продолжать переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Армения настроена и дальше с Россией, с посредниками Минской группы ОБСЕ продолжать действия, направленные на исключительно мирное урегулирование конфликта", - сказал Э.Налбандян совместной на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване во вторник.

По его словам, Армения "будет надеяться, что азербайджанцы изменят свою позицию, и свое желание по урегулированию конфликта будут отображать в делах".

Э.Налдандян отметил, что основные элементы по урегулированию конфликта "на столе". "Мы вели очень долго переговоры по поводу основных принципов урегулирования. Надо продолжать переговоры, поскольку нет альтернативы переговорам. Армения настроена самым конструктивным образом встречаться с представителями Азербайджана", - отметил Э.Налбандян.

Он также заявил, что резолюции Совбеза ООН, в своем время, были направлены на прекращение военных действий в регионе, а не на урегулирование конфликта.

"Прекращение боевых действий было достигнуто не из-за этих резолюций, а, благодаря бессрочному трехстороннему соглашению о перемирии от 1994 года. Резолюции СБ ООН не касались урегулирования, а прекращения боевых действий. А элементы и принципы урегулирования отображены в документах, которые представлены сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - отметил Э.Налбандян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]