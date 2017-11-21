Лавров считает, что урегулирование карабахского конфликта потребует времени

Переговоры по урегулированию карабахского конфликта потребуют значительного времени и усилий, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы не высказывал такого чрезмерного оптимизма, проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся, к сожалению",- сказал С.Лавров на пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

"Совсем недавно, пару дней назад, министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели встречи с тремя сопредседателями в российской столице. Мы будем сейчас анализировать вместе с американскими и французскими коллегами, где мы находимся. Будем стараться предпринимать какие-то активные усилия, чтобы создать условия для достижения урегулирования", - глава МИД РФ.