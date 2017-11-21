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Карабахский конфликт 21.11.2017 12:17

Лавров считает, что урегулирование карабахского конфликта потребует времени

Переговоры по урегулированию карабахского конфликта потребуют значительного времени и усилий, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы не высказывал такого чрезмерного оптимизма, проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся, к сожалению",- сказал С.Лавров на пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

"Совсем недавно, пару дней назад, министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели встречи с тремя сопредседателями в российской столице. Мы будем сейчас анализировать вместе с американскими и французскими коллегами, где мы находимся. Будем стараться предпринимать какие-то активные усилия, чтобы создать условия для достижения урегулирования", - глава МИД РФ.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ЛАВРОВ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]