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Бизнес и законодательство 21.11.2017 12:23

Азербайджан планирует довести число ковроткаческих предприятий до 30

В Азербайджане число ковроткаческих предприятий планируется довести до 30, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"В Азербайджане в настоящее время осуществляется первый этап развития ковроткачества, в рамках которого будут созданы 10 предприятий в регионах страны", - отметили в ведомстве.

В частности, уже введены в строй два предприятия – в Физулинском и Шамкирском районах. "Кроме этого, уже практически готовы к деятельности ковроткаческие предприятия в 6 районах страны, еще два предприятия будут готовы до конца 2017 года", - подчеркнули в министерстве.

В целом, в ближайшие годы число ковроткаческих предприятий планируется увеличить до 30.

"С целью обеспечения сырьем этих предприятий до конца 2017 года планируется начать строительство в Сумгайыте фабрики по производству шерстяной пряжи, в пяти регионах планируется открыть пункты заготовки шерсти и красителей.

А.Азизов

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Тэги: КОВРОТКАЧЕСТВО, ПРЕДПРИЯТИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]