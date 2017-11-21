Азербайджан планирует довести число ковроткаческих предприятий до 30

В Азербайджане число ковроткаческих предприятий планируется довести до 30, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"В Азербайджане в настоящее время осуществляется первый этап развития ковроткачества, в рамках которого будут созданы 10 предприятий в регионах страны", - отметили в ведомстве.
В частности, уже введены в строй два предприятия – в Физулинском и Шамкирском районах. "Кроме этого, уже практически готовы к деятельности ковроткаческие предприятия в 6 районах страны, еще два предприятия будут готовы до конца 2017 года", - подчеркнули в министерстве.
В целом, в ближайшие годы число ковроткаческих предприятий планируется увеличить до 30.
"С целью обеспечения сырьем этих предприятий до конца 2017 года планируется начать строительство в Сумгайыте фабрики по производству шерстяной пряжи, в пяти регионах планируется открыть пункты заготовки шерсти и красителей.
А.Азизов
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