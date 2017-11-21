Цена на нефть в $45 за баррель в госбюджете Азербайджана на 2018г является оптимальной – глава профильного парламентского комитета

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде считает оптимальной цену на нефть в $45 за баррель, заложенную в проекте госбюджета Азербайджана на 2018 год.

"Цена нефти в $45 за баррель, заложенная в госбюджете на 2018 год, является оптимальной. Если бы мы взяли цену на нефть ниже или выше $45, то это привело бы к определенным рискам", - сказал З.Самедзаде во вторник в парламенте, представляя проект госбюджета на следующий год.

По его словам, цена нефти на уровне $45 за баррель "позволит нам выполнить все поставленные цели на следующий год".

Согласно проекту, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы – 20 млрд 905,7 млн манатов (рост на 16,5%).

Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн манатов или 1,1% ВВП.

По данным Минфина, нефтяные доходы в госбюджете Азербайджана на следующий год составят 11 млрд 96 млн манатов, удельный вес – 55,1%. При этом по сравнению с 2017 годом рост нефтяных доходов госбюджета составит 39,7%.

Госбюджет Азербайджана на 2017 год был рассчитан из цены на нефть в $40 за баррель.

Б.Рустамбеков