В Германии шестерых выходцев из Сирии обвиняют в подготовке теракта

В Германии спецслужбы во время рейда по восьми квартирам во Франкфурте задержали шестерых сирийцев, которых обвиняют в подготовке террористической атаки, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Их идентифицировали ка граждан Сирии в возрасте от 20 до 28 лет, которые прибыли в Германию в 2014-2015 годах под видом беженцев.
В рейде участвовали 500 сотрудников спецслужб, уточняется в сообщении.
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