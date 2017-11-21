В Германии шестерых выходцев из Сирии обвиняют в подготовке теракта

В Германии спецслужбы во время рейда по восьми квартирам во Франкфурте задержали шестерых сирийцев, которых обвиняют в подготовке террористической атаки, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Их идентифицировали ка граждан Сирии в возрасте от 20 до 28 лет, которые прибыли в Германию в 2014-2015 годах под видом беженцев.

В рейде участвовали 500 сотрудников спецслужб, уточняется в сообщении.