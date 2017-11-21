Более 40% немцев предпочли бы новые выборы на фоне сложностей с формированием правительства в ФРГ - опрос

Около 41,7% граждан ФРГ хотели бы новых общенациональных выборов в связи с серьезными трудностями при формировании нового германского правительства, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного совместно изданием "Вельт" и Институтом изучения общественного мнения Civey.

При этом альтернативный сценарий коалиции меньшинства в составе блока ХДС/ХСС и партии "Зеленых" поддержали 18,8% опрошенных

"Большую коалицию" в составе ХДС/ХСС, партии "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии (СвДП) посчитали лучшим вариантом 17,3% респондентов, а коалицию меньшинства из ХДС/ХСС и СвДП - 15,5% респондентов.

"Вельт" отмечает, что в то же время сторонники разных партий разошлись в своих предпочтениях. Так, 31,8% последователей ХДС/ХСС хотели бы "большой" коалиции, а 26,2% - новых выборов. В свою очередь показатели для "Зеленых" составили соответственно 15,9% и 24,9%, а 47,9% сторонников СвДП считают желательными новые выборы.

У Социал-демократической партии Германии (СДПГ), получившей второе место на последних выборах, 40,4% сторонников полагают, что новые выборы улучшили бы ситуацию.

Издание отмечает, что больше всего за новые выборы выступают приверженцы право-популистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 64,7%. Среди "Левых" сторонники выборов - 48,7%.

Переговоры по формированию коалиции между альянсом ХДС/ХСС, партией "Зеленых" и СвДП продолжались в Германии в течение месяца, однако им так и не удалось достичь договоренности по ряду вопросов.

Накануне стало известно, что СвДП заявила о выходе из переговоров.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позднее заявила, что отрицательно относится к идее формирования правительства меньшинства и считает правильным возможное проведение новых выборов в Германии.

В свою очередь лидер СДПГ Мартин Шульц сказал, что партия не готова присоединиться к "большой коалиции" и не опасается повторного голосования на парламентских выборах.

По итогам прошедших в 24 сентября выборов, блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, СДПГ - 153 мандата с 20,5%, АдГ - получила 94 места с 12,6%, СвДП - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.