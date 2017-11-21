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Дальнее зарубежье 21.11.2017 16:43

Ксавье Ньель, Зинедин Зидан и Брижит Макрон признаны журналом Vanity Fair France самыми влиятельными французами в мире в 2017 году

Самыми влиятельными французами в мире в 2017 году по версии журнала Vanity Fair France стали предприниматель Ксавье Ньель, главный тренер "Реал Мадрида" Зинедин Зидан и первая леди Франции Брижит Макрон, сообщает во вторник радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на рейтинг этого журнала, номер которого будет полностью опубликован 29 ноября.

Первое место в рейтинге занял миллиардер К.Ньель, который является акционером телекоммуникационной группы Iliad, а также совладельцем французской газеты Le Monde. По данным журнала Forbes, его состояния в 2012 году оценивалось в $4,5 млрд.

На второй строчке расположился известный футболист и главный тренер "Реал Мадрида" З.Зидан. В этом испанском клубе он стал работать после завершения карьеры в качестве футболиста в 2006 году. Под его руководством "Реал Мадрид" стал обладателем Суперкубка УЕФА 2016 и 2017 годов. В октябре он был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.

В "тройку" наиболее влиятельных французов также вошла супруга президента Франции Б.Макрон. По мнению Vanity Fair France, она является "эталоном сексуальной и умной женщины в самом расцвете сил".

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли космонавт Тома Песке и режиссер Дениз Гамзе Эргювен соответственно.

Журнал Vanity Fair специализируется на политике, моде и других аспектах массовой культуры. Он ежегодно публикует рейтинг самых влиятельных французов мира. В прошлом году его возглавила французская певица Элоиза Летисье, выступающая под псевдонимом Christine and the Queens. В ТОП-6 рейтинга 2016 году вошел также на тот момент глава движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖУРНАЛ, РЕЙТИНГ


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