В Грузии задержаны пять бывших сотрудников тюрем, пытавшие заключенных

Пять бывших рядовых сотрудников тюрем в Тбилиси и Рустави задержаны по обвинению в бесчеловечном отношении к заключенным в 2011-2012 годах, сообщает во вторник Главная прокуратура Грузии.

"На основании допроса до 800 бывших и нынешних заключенных подтверждены факты, что задержанные бывшие сотрудники тюрем систематически избивали и оскорбляли заключенных, запрещали им ежедневные прогулки, лишали прав на медицинское обслуживание, отправку и получение писем, телефонные разговоры. Помещали на несколько дней голыми в карцер", - заявил на брифинге представитель Главной прокуратуры Константин Кацитадзе.

Он отметил, что задержанные бывшие сотрудники тюрем выразили готовность сотрудничать со следствием для выявления высокопоставленных лиц, отдававших им преступные приказы.

"По фактам бесчеловечного отношения к заключенным до октября 2012 года продолжаются следственные действия, на основе которых уголовное преследование начато против 72 бывших сотрудников пенитенциарной системы, в том числе против семи бывших директоров тюрем и их заместителей", - сказал К.Кацитадзе.