Рухани поздравил Хаменеи, вооруженные силы и жителей Сирии, Ирака и Ливана с искоренением ИГИЛ

Президент Ирана Хасан Рухани поздравил верховного лидера страны аятоллу Хаменеи, вооружённые силы и народ Сирии, Ирака и Ливана с завершением существования террористической группировки ИГИЛ, сообщили во вторник иранские СМИ.

"Террористическая группировка ИГИЛ искоренена. Это очень ценная и большая работа", - заявил Х.Рухани.

По его словам, "террористическая группировка, созданная, финансируемая и вооружаемая рядом региональных стран, грабила музеи в Ираке и Сирии, продавала культурно-историческое наследие этих стран, заживо сжигала заложников в железных клетках, на рынке рабов продавала женщин и девушек".

"Кто мог представлять, что в 21-м веке террористы ИГИЛ, поддерживаемые сионистами и США, совершают подобные варварские преступления против человечества? Они прилюдно обезглавливали лучших молодых людей страны", - отметил Х.Рухани.

Со своей стороны, командующий элитными силами Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани в письме верховному лидеру Ирана объявил о конце существования ИГИЛ.

"Я, как назначенный вами солдат на этом фронте, по окончании операции по освобождению сирийского города Абу-Камаля, последнего крупного оплота ИГИЛ, объявляю о поражении и уничтожении террористической группировки", - говорится в письме, опубликованном иранскими СМИ.

К.Сулеймани отметил решающую роль в победе иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" и ливанского движения "Хезболла".

Генерал сообщил, что, по предварительным оценкам, террористы нанесли ущерб Сирии и Ираку в размере $500 млрд.